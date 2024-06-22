Европейский союз может спровоцировать "торговую войну" с Китаем

"Торговая война" между ЕС и Китаем не за горами

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство торговли Китая заявило, что Европейский союз может спровоцировать "торговую войну", если продолжит нагнетать напряженность: на прошлой неделе Европейская комиссия предложила повысить тарифы до 38,1% на импорт электромобилей из Китая, несмотря на протест Пекина. Об этом передает Business Standard.

Фото: flickr.com by Roger Wo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Европейская сторона продолжает усиливать торговые трения и может спровоцировать "торговую войну", — говорится в заявлении, приписываемом представителю министерства торговли. — Ответственность полностью лежит на европейской стороне".

Заявление было опубликовано примерно за час до прибытия министра экономики Германии Роберта Хабека в Пекин, где он, как ожидается, прокомментирует недавнее объявление тарифов и попытается снизить риск ответных мер со стороны Китая, которые могут нанести ущерб немецкому бизнесу.