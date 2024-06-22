Европейский союз может спровоцировать "торговую войну" с Китаем

Министерство торговли Китая заявило, что Европейский союз может спровоцировать "торговую войну", если продолжит нагнетать напряженность: на прошлой неделе Европейская комиссия предложила повысить тарифы до 38,1% на импорт электромобилей из Китая, несмотря на протест Пекина. Об этом передает Business Standard.
"Европейская сторона продолжает усиливать торговые трения и может спровоцировать "торговую войну", — говорится в заявлении, приписываемом представителю министерства торговли. — Ответственность полностью лежит на европейской стороне".
Заявление было опубликовано примерно за час до прибытия министра экономики Германии Роберта Хабека в Пекин, где он, как ожидается, прокомментирует недавнее объявление тарифов и попытается снизить риск ответных мер со стороны Китая, которые могут нанести ущерб немецкому бизнесу.
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