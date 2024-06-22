Эфиромасличное направление в Крыму среди приоритетных

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Спрос на эфиромасличные культуры растет: в Крыму собирают лаванду

0:54
Экономика

Крымские аграрии начали сбор лаванды. Эфиромасличные культуры в Республике Крым занимают более 1100 гектаров. Около 620 гектаров занимает лаванда узколистная. Однако с каждым годом растет интерес к этой культуре. Об этом передает "ГлавАгроном".

Спрос на эфиромасличные культуры растет: в Крыму собирают лаванду
Фото: creativecommons.org by Echter Lavendel is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Поля с лавандой встречаются в Алуште, Белогорском, Бахчисарайском, Ленинском, Симферопольском районах. Самые большие площади с этой культурой встречаются в Бахчисарайском районе (более 330 гектаров). 

Лаванда – многоцелевое растение, которое находит применение в различных сферах жизни, от кулинарии и медицины до косметики и ароматерапии. В сельском хозяйстве лаванда используется как медоносное растение, а также для создания натурального удобрения и защиты растений от вредителей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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