Платформа для добычи газа в Арктике строится по заказу "Газпрома" в Калининградской области

В Калининградской области в настоящее время ведется строительство платформы для добычи газа в Арктике. Конструкции собираются на заводе "Кливер" под Светлым. Об этом сообщает издание "Калининград.Ru".
Специалисты завершили изготовление опорного основания платформы и в настоящее время работают над строительством жилого модуля. Общий вес конструкции составит 36 тысяч тонн, при этом используются материалы и оборудование отечественного производства. Уровень локализации составляет 100%.
Платформа строится по заказу компании "Газпром" и будет установлена в районе месторождения "Каменномысское-море" в Обской губе Карского моря.
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