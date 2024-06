Платформа для добычи газа в Арктике строится по заказу "Газпрома" в Калининградской области

В Калининградской области в настоящее время ведется строительство платформы для добычи газа в Арктике. Конструкции собираются на заводе "Кливер" под Светлым. Об этом сообщает издание "Калининград.Ru".

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International