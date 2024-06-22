Россия предлагает на внешнем рынке большие поставки ячменя
Россия на первом месте по поставкам ячменя в другие страны мира
По данным Минсельхоза, в этом сезоне Россия лидирует по поставкам ячменя в другие страны. Однако экспорт масличных планируется снизить. Экспорт ячменя в ближайшие годы может достичь 81 млн тонн.
Фото: commons.wikimedia.org by Johann Jaritz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Austria
Спрос на эту культуру на внешнем рынке достаточно высок, так как ячмень, как и другие злаки, используется в пищевой промышленности для производства различных продуктов:
- является идеальным сырьем для производства пива, водки;
- в качестве корма для животных, так как он богат протеинами, углеводами и другими питательными веществами;
- для приготовления каши, хлеба, печенья и других хлебобулочных изделий;
- в производстве различных видов круп, таких как перловка, ячневая крупа и др.
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