Россия предлагает на внешнем рынке большие поставки ячменя

По данным Минсельхоза, в этом сезоне Россия лидирует по поставкам ячменя в другие страны. Однако экспорт масличных планируется снизить. Экспорт ячменя в ближайшие годы может достичь 81 млн тонн.

Фото: commons.wikimedia.org by Johann Jaritz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Austria