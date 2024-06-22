Представители 32 стран приняли участие в международном форуме во Владивостоке. Об этом передает "Восток-Медиа".
Александр Ролик, спикер Совфеда, выступая на сессии форума, отметил, что по продовольственной безопасности Приморье в числе регионов-лидеров.
По словам сенатора, односторонние санкции стали средством "давления" внешней политики некоторых стран. Однако Россия смогла использовать данную ситуацию в свою пользу, сосредоточив усилия на внутреннем развитии. Введение эффективной программы импортозамещения и поддержки сельхозпроизводителей позволило регионам, а также Приморскому краю, достичь высокого уровня продовольственной безопасности.
Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости.