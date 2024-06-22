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В Приморье достигнут высокий уровень продовольственной безопасности

Приморский край имеет высокий показатель продовольственной безопасности

0:44
Экономика

Представители 32 стран приняли участие в международном форуме во Владивостоке. Об этом передает "Восток-Медиа". 

Приморский край имеет высокий показатель продовольственной безопасности
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Александр Ролик, спикер Совфеда, выступая на сессии форума, отметил, что по продовольственной безопасности Приморье в числе регионов-лидеров.  

По словам сенатора, односторонние санкции стали средством "давления" внешней политики некоторых стран. Однако Россия смогла использовать данную ситуацию в свою пользу, сосредоточив усилия на внутреннем развитии. Введение эффективной программы импортозамещения и поддержки сельхозпроизводителей позволило регионам, а также Приморскому краю, достичь высокого уровня продовольственной безопасности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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