Предприятия ОПК Петербурга запускают программу субсидирования аренды жилья иногородним работникам

Правительство Санкт-Петербурга готовит субсидии для рабочих с других регионов, занятых на промышленных предприятиях города. Об этом передает РБК.
Новые выплаты будут использоваться для компенсации расходов на аренду жилья. Согласно информации от Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, максимальная сумма субсидии на одного работника составит до 10 тыс. рублей в месяц.
В настоящее время петербургские предприятия оборонно-промышленного комплекса столкнулись с усложненными условиями роста производства, и в связи с этим возникает необходимость привлечения кадров. Поэтому было принято решение о запуске программы субсидирования аренды жилья.
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