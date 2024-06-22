В России ожидается рост цен на зерно

Цены на зерно в России скорректируются в сторону повышения

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила о том, что ожидается рост цен на зерновые как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Об этом передает ТАСС.

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Увеличение стоимости зерна связано с ростом цен на топливо, удобрения, семена и другие ресурсы. Воздействовать на ценообразование могут экономические кризисы, инфляция, изменение валютного курса и т.д. Нередки случаи спекулятивных операций на рынках.

Глава Минсельхоза подчеркнула, что повышение цен должно быть разумным, иначе пострадают секторы животноводства и переработки. По словам министра, "баланс внутри страны должен сохраняться".