В России ожидается рост цен на зерно

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила о том, что ожидается рост цен на зерновые как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Об этом передает ТАСС.
Увеличение стоимости зерна связано с ростом цен на топливо, удобрения, семена и другие ресурсы. Воздействовать на ценообразование могут экономические кризисы, инфляция, изменение валютного курса и т.д. Нередки случаи спекулятивных операций на рынках.
Глава Минсельхоза подчеркнула, что повышение цен должно быть разумным, иначе пострадают секторы животноводства и переработки. По словам министра, "баланс внутри страны должен сохраняться".
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