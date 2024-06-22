Компания Бакальчук Wildberries начинает работу по созданию цифрового рынка

Wildberries планирует создать систему, которая поможет России заменить SWIFT

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Татьяны Бакальчук Wildberries запускает совместный проект с Russ Group, крупнейшим в стране производителем наружной рекламы, по созданию цифрового рынка, который поможет малому и среднему бизнесу продвигать и экспортировать свою продукцию. Об этом передает Bloomberg.

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Wildberries также планирует создать платежную платформу, которая поможет России заменить SWIFT.

Объем продукции, проданной на Wildberries, вырос на 50%, то есть до 2,5 трлн рублей в прошлом году, при этом отмечается рост доли отечественных товаров.

Бакальчук основала компанию в 2004 году как онлайн-платформу для людей с ограниченным бюджетом и для тех, у кого нет времени на оффлайн-покупки или кто живет далеко от торговых центров. Начинала свой бизнес с заказов одежды оптом по немецкому каталогу, сканировала фотографии, размещала их на своем сайте, а также осуществляла самостоятельную доставку товаров клиентам.