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Компания Бакальчук Wildberries начинает работу по созданию цифрового рынка

Wildberries планирует создать систему, которая поможет России заменить SWIFT

1:05
Экономика

Компания Татьяны Бакальчук Wildberries запускает совместный проект с Russ Group, крупнейшим в стране производителем наружной рекламы, по созданию цифрового рынка, который поможет малому и среднему бизнесу продвигать и экспортировать свою продукцию. Об этом передает Bloomberg.

Wildberries планирует создать систему, которая поможет России заменить SWIFT
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under Free More info

Wildberries также планирует создать платежную платформу, которая поможет России заменить SWIFT. 

Объем продукции, проданной на Wildberries, вырос на 50%, то есть до 2,5 трлн рублей в прошлом году, при этом отмечается рост доли отечественных товаров.

Бакальчук основала компанию в 2004 году как онлайн-платформу для людей с ограниченным бюджетом и для тех, у кого нет времени на оффлайн-покупки или кто живет далеко от торговых центров. Начинала свой бизнес с заказов одежды оптом по немецкому каталогу, сканировала фотографии, размещала их на своем сайте, а также осуществляла самостоятельную доставку товаров клиентам. 

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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