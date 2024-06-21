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Автосалоны США подверглись масштабной кибератаке

Очередная кибератака парализовала работу тысячи автосалонов в США

1:06
Экономика

Компания CDK, поставляющая программное обеспечение для управления продажами и обслуживанием автосалонов по всей территории США, сообщила об очередной кибератаке. Об этом передает Zero Hedge.

Очередная кибератака парализовала работу тысячи автосалонов в США
Фото: freepik.com is licensed under public domain

CDK сообщила своим клиентам, в число которых входят почти 15 000 дилерских центров: "На данный момент у нас нет ориентировочных сроков для урегулирования, и поэтому системы наших дилеров не будут доступны как минимум в четверг, 20 июня".

CDK управляет более чем 50% дилерских центров по стране. Автомобильная промышленность является локомотивом экономики США, на ее долю приходится 3-3,5% ВВП страны. В автопроизводстве, поставках и в дилерских центрах работает более 1,7 миллиона человек.

"Вчера у нас был полный автосалон покупателей, но мы не смогли заключить сделку по продаже авто. Я уверен, что все они вышли и купили в другом месте", - рассказывает специалист одного из автосалонов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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