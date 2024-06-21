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Атаки хуситов привели к резкому росту расходов на контейнерные перевозки и страхование

В Красном море из-за нападений хуситов увеличиваются расходы на страхование судов

1:04
Экономика

Хуситы активизировали ракетные атаки и атаки беспилотников, нацеленные на коммерческие суда в южной части Красного моря. Повстанцы пригрозили распространить свое влияние на Средиземное море. Об этом передает Zero Hedge.

В Красном море из-за нападений хуситов увеличиваются расходы на страхование судов
Фото: fws.gov by Kevin Bell is licensed under public domain

Таким образом хуситы выражают протест в связи с обстановкой в Газе, откуда палестинцев, оказавшихся заложниками Израиля, хотят вытеснить. 

Недавнее крушение сухогруза Tutor беспилотником-камикадзе является наглядным примером прогрессирующей эскалации. Все это привело к резкому росту расходов на контейнерные перевозки, а также к возобновлению роста расходов на страхование.

Эксперты морского страхования заявляют, что цена покрытия расходов коммерческого судна на транзит подскочила с 0,3% до 0,4% от общей стоимости судна. Другими словами, судно стоимостью 50 миллионов долларов должно заплатить более 300 тысяч долларов страховки за одно плавание.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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