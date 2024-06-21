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Низкая оплата труда вынуждает американских учителей увольняться

В США неминуем кризис государственного образования: учителя уходят из школ

1:48
Экономика

Учителя государственных школ США предупредили профильный комитет сената о том, что низкая оплата труда педагогов усугубляет нехватку кадров по всей стране и наносит ущерб системе образования. Об этом передаёт Common Dreams.

В США неминуем кризис государственного образования: учителя уходят из школ
Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED

"Мы не можем продолжать работу в системе государственного образования, опираясь только на святых и мучеников", — заявил один из учителей начальной школы комитету сената.

Берни Сандерс, автор законопроекта, предлагал утвердить минимальную годовую зарплату учителям государственных школ США на уровне 60 000 долларов в год. Он отметил, что "на протяжении десятилетий учителя государственных школ перегружались работой, им недоплачивали, и, возможно, самое главное, их недооценивали". По мнению сенатора, учителя государственных школ не должны выполнять двойной и тройной объёмы работы, чтобы сводить концы с концами. Педагоги — строители будущего нации, соответственно государство обязано обеспечить им достойный уровень жизни.

Согласно последним данным, средняя зарплата учителя в США составляет 44 530 долларов в год. Почти 80% школьных округов страны платят начальную зарплату ниже 50 000 долларов в год. Примерно в 30% школьных округов США стартовая зарплата учителей составляет менее 40 000 долларов в год. А на аренду жилья, страховку, питание и "коммуналку" учителю приходится откладывать немалые суммы.

Согласно опросу Pew, опубликованному в этом году, только 15% учителей государственных школ довольны своей зарплатой, а 68% говорят, что "перегружены" работой.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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