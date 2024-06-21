Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покупные средства для мойки ПВХ окон могут привести к противоположному результату
Из архивов ФСБ: Германия умело маскировала планы нападения на СССР
Россиянам рассказали, как избежать кариеса
Актриса Максимова категорично относится к ухаживаниям женатых мужчин
Ветеринары рассказали, чем нельзя кормить собаку
40-летняя певица Акула ждёт дочку от кинокомпозитора Игоря Бабаева
Стилист Гудошина поделилась тремя советами по выбору идеальных солнцезащитных очков
Сэндвич с нутом и руколой: быстрый белковый перекус
Екатеринбурженка получила 900 тысяч рублей за несуществующих детей
Разоблачён хитрый трюк торговцев: зачем гречку и другие продукты продают иногда по цене ниже закупочной

Экономист Ломакин-Румянцев назвал гречку как пример трафикообразующего товара

2:30
Экономика

Принято считать торговцев предельно алчными — мол, выставляют на прилавки товары с максимально возможной наценкой, чтобы нажиться на бедных покупателях. На самом деле, на некоторые продукты цена установлена даже ниже закупочной.

Экономист Ломакин-Румянцев назвал гречку как пример трафикообразующего товара
Фото: PxHere is licensed under CC0

"Самый яркий пример — гречка. В некоторых случаях она выкладывается на полке по ценам ниже, чем цены закупки, аж процентов на 30", — рассказал Pravda.Ru директор Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев.

"Гречка — так называемый трафикообразующий товар. Его покупают социально незащищённые слои населения, да и всякие. Но для многих он является чрезвычайно важным. И торговые сети, для того чтобы сохранить трафик, приход покупателей, снижают цены на гречку. Иногда на целый день, иногда в те часы, когда ходят, например, пенсионеры — в 10-11 утра. И таким образом они позволяют людям с недостаточными доходами как-то переносить тяготы судьбы. Но понятно, что они не благотворители, а увеличившийся трафик позволяет в то же время продавать покупателям продукты, которые называются "маржинальными", то есть со значительной долей прибыли", — объяснил он.

Эксперт опроверг заблуждения о сверхдоходах розничных сетей.

"Маржинальность торговли — 2-3%. Если посчитать разницу между закупочными ценами и ценами на полке, и вычесть из этого все затраты торговли на содержание магазинов, на транспорт, на всё прочее — где-то 2-3-4%", — уточнил он.

"Нам кажется, что торговля — это сейчас купил за 100 рублей и через две минуты продал за 120 или 110, или 102. А на самом деле это же не так. Технологически сложный бизнес с очень непростой логистикой, перевозкой, хранением, доупаковкой, сортировкой, выбытием этих товаров. Всё должно экономически покрываться доходами, которые получают компании", — добавил Ломакин-Румянцев.

По его словам, законодательно торговая наценка ограничена только на социально значимые товары. На все остальные продукты она может быть сколь угодно большой — во всяком случае, теоретически. "Теоретически — да. А практически с советских времен остался некий ориентир в районе 30% наценка", — заключил экономист.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Обязательные обработки чеснока борной кислотой: от посадки до уборки
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
ВСУ сообщают о "тяжёлой обстановке" в Часове Яре, над РФ сбито более сотни БПЛА Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Последние материалы
Том Харди раскрыл свой особый подход к работе над ролями
Польза кофейной гущи для огорода
Почти половина россиян недовольна планировкой своей квартиры
Котяков: индексация пенсий работающим будет проходить по единым правилам
Для участия в Олимпийских играх борцы из России готовы выполнить условия МОК
Индексация пенсий работающих за 2016-2024 гг. произойдёт после окончания работы
ВСУ сообщают о "тяжёлой обстановке" в Часове Яре, над РФ сбито более сотни БПЛА
90% москвичей планируют провести летний отпуск в России
Визажист Паша поделилась основными правилами макияжа для нависшего века
Жители Волгоградской области столкнулись с навязыванием страховых услуг на почте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников