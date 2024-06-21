Разоблачён хитрый трюк торговцев: зачем гречку и другие продукты продают иногда по цене ниже закупочной

Экономист Ломакин-Румянцев назвал гречку как пример трафикообразующего товара

2:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Принято считать торговцев предельно алчными — мол, выставляют на прилавки товары с максимально возможной наценкой, чтобы нажиться на бедных покупателях. На самом деле, на некоторые продукты цена установлена даже ниже закупочной.

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"Самый яркий пример — гречка. В некоторых случаях она выкладывается на полке по ценам ниже, чем цены закупки, аж процентов на 30", — рассказал Pravda.Ru директор Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев.

"Гречка — так называемый трафикообразующий товар. Его покупают социально незащищённые слои населения, да и всякие. Но для многих он является чрезвычайно важным. И торговые сети, для того чтобы сохранить трафик, приход покупателей, снижают цены на гречку. Иногда на целый день, иногда в те часы, когда ходят, например, пенсионеры — в 10-11 утра. И таким образом они позволяют людям с недостаточными доходами как-то переносить тяготы судьбы. Но понятно, что они не благотворители, а увеличившийся трафик позволяет в то же время продавать покупателям продукты, которые называются "маржинальными", то есть со значительной долей прибыли", — объяснил он.

Эксперт опроверг заблуждения о сверхдоходах розничных сетей.

"Маржинальность торговли — 2-3%. Если посчитать разницу между закупочными ценами и ценами на полке, и вычесть из этого все затраты торговли на содержание магазинов, на транспорт, на всё прочее — где-то 2-3-4%", — уточнил он.

"Нам кажется, что торговля — это сейчас купил за 100 рублей и через две минуты продал за 120 или 110, или 102. А на самом деле это же не так. Технологически сложный бизнес с очень непростой логистикой, перевозкой, хранением, доупаковкой, сортировкой, выбытием этих товаров. Всё должно экономически покрываться доходами, которые получают компании", — добавил Ломакин-Румянцев.

По его словам, законодательно торговая наценка ограничена только на социально значимые товары. На все остальные продукты она может быть сколь угодно большой — во всяком случае, теоретически. "Теоретически — да. А практически с советских времен остался некий ориентир в районе 30% наценка", — заключил экономист.