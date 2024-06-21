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Минтруд разъяснил, как будет происходить индексация пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

Котяков: индексация пенсий работающим будет проходить по единым правилам

2:02
Экономика

 В 2025 году пенсии будут индексироваться по единым правилам для всех пенсионеров, независимо от их трудового статуса, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков. Размер прибавки будет одинаковым при равном стаже, а индексация за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет включаться в их пенсию после завершения работы.

Котяков: индексация пенсий работающим будет проходить по единым правилам
Фото: freepik.com by karlyukav is licensed under public domain

«Это решение позволяет возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров. В 2025 году они будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году — с учетом индексации за 2025 и 2026 годы, в 2027 году — с учетом индексации за 2025, 2026 и 2027 годы. Размер пенсии для расчета прибавки в следующем году будет учитывать все прошедшие индексации, включая период 2016–2024 годов», — пояснил Котяков.

Также он отметил, что с 2025 года индексация будет проводиться дважды: с 1 февраля и ежегодно по уровню фактической инфляции, и с 1 апреля.

Индексация пенсий для работающих пенсионеров была приостановлена с 1 января 2016 года. 7 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин призвал Госдуму принять закон о ежегодной индексации пенсий работающих пенсионеров с 1 февраля 2025 года. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму «Единой Россией» ранее сегодня.

Ранее пенсионеров по старости предложили переименовать в пенсионеров по возрасту. 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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