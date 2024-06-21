Через 10 лет: госдолг США приближается к отметке в 56 триллионов долларов

Государственный долг США продолжит расти в течение следующих 10 лет.
По оценкам агентства, государственный долг вырастет до 56 триллионов долларов к 2034 году. Об этом передаёт Business Insider.
Согласно последним прогнозам Бюджетного управления конгресса США, государственный долг находится на пути к достижению 56,9 триллиона долларов к началу 2034 года.
Последние оценки отражают более высокие темпы государственных заимствований, чем прогнозировалось в предыдущем квартале. Согласно отчёту, последний прогноз федерального агентства предполагает увеличение государственного долга на 64% в течение следующих 10 лет, или около 3 триллионов долларов долга, который будет увеличиваться ежегодно в течение следующего десятилетия.
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