Клиентам финансовых организаций стоит помнить об опасности досрочного погашения кредита

Россиянам рекомендуют отказаться от досрочного погашения кредита

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Роскачестве напомнили, что для банков лучшим клиентом является тот, кто платит вовремя, следуя графику погашения. Об этом передает RT.

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Однако некоторые клиенты, изучив условия договора, принимают решение о досрочном погашении кредита. Таким образом можно сэкономить на переплатах, направить освободившиеся средства на необходимые расходы или инвестиции. Кредитная история при этом улучшается.

Однако эксперт указывает, что финансовая организация оценивает свои риски, рассчитывая на прибыль от клиента. Досрочное погашение кредита лишает банк возможности получить прибыль.

Для клиента отличная кредитная история облегчает получение нового кредита. Тем не менее, банк может и отказать в выдаче кредита, если в кредитной истории клиента видны множественные случаи досрочного погашения кредитов.