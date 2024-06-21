Зарабатывайте 100 рублей в минуту: лучшие способы пассивного дохода

Топ-3 способов создать пассивный доход

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Многие люди мечтают о финансовой независимости и стабильном источнике пaссивного дохода. Мы рассмотрим топ-3 способов создать пассивный доход, который поможет вам приблизиться к вашим финансовым целям.

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1. Инвестирование в недвижимость. Одним из наиболее популярных способов создания пассивного дохода является инвестирование в недвижимость. Это может быть в итоге сдачей в аренду жилых или коммерческих помещений.

2. Инвестирование в ценные бумаги и дивидендные акции. Покупка акций компаний, которые выплачивают дивиденды, может стать отличным источником пассивного дохода. Дивиденды представляют собой часть прибыли компании, которая выплачивается её акционерам.

3. Создание онлайн-бизнеса или блога. В эпоху цифровых технологий создание онлайн-бизнеса или блога может стать источником пассивного дохода. Монетизация сайта через рекламу, продажу цифровых продуктов или привлечение спонсоров может обеспечить вам постоянный поток дохода, даже если вы не занимаетесь им активно каждый день.