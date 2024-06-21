Стало известно, кто сможет получить ипотеку под 6%

Кто сможет оформить ипотеку под 6%?

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России семьи из небольших городов смогут оформить ипотеку под 6%. Эту информацию раскрыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Согласно его словам, семейная ипотека под 6% станет доступной для всех семей, независимо от возраста детей, при условии, что хотя бы один ребенок был несовершеннолетним на момент оформления кредита.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки в своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ. Он добавил, что такие меры поддержки особенно важны для многодетных семей.