Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С тлёй поможет справиться простой раствор
Киноа по-мексикански: крупа варится на курином бульоне
Юрий Лоза высказался о сильнейшем урагане в Москве
Певица Анастасия Крайнова назвала бывшего мужа Валерии дьяволом во плоти
Евгений Цыганов сыграет деда в фильме "Батя 2. Дед"
Комика Мусагалиева не пустили в ресторан в Сочи из-за нарушения дресс-кода
Ефимова ради отбора на Игры-2024 будет участвовать в чемпионате Багамских островов
Актёр Никоненко заявил, что олигархи оплачивают шутки Галкина* против России
Врач Утнасунова: помогут специальные тренировки вестибулярного аппарата
Стало известно, кто сможет получить ипотеку под 6%

Кто сможет оформить ипотеку под 6%?

0:41
Экономика

В России семьи из небольших городов смогут оформить ипотеку под 6%. Эту информацию раскрыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Кто сможет оформить ипотеку под 6%?
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Согласно его словам, семейная ипотека под 6% станет доступной для всех семей, независимо от возраста детей, при условии, что хотя бы один ребенок был несовершеннолетним на момент оформления кредита. 

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки в своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ. Он добавил, что такие меры поддержки особенно важны для многодетных семей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Заключительная подкормка чеснока: когда и как это делать
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова ВСУ сообщают о "тяжёлой обстановке" в Часовом Яре, над РФ сбито более сотни БПЛА Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Глафира Тарханова назвала дочь редким греческим именем и объяснила, почему всем своим детям даёт необычные имена
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Последние материалы
Актёр Никоненко заявил, что олигархи оплачивают шутки Галкина* против России
Врач Утнасунова: помогут специальные тренировки вестибулярного аппарата
Кристина Асмус снялась полностью обнажённой в ванне на Бали
Минсельхоз: садоводы должны включаться в агрострахование
Родители просят внести оплату за вход на выпускной
Кинологи рассказали, как продлить жизнь собаке
Приготовление дрожжевой подкормки для растений
Армения официально признала Государство Палестина
В США украли Maybach и Rolls-Royce за 600 000 долларов с помощью сайта дилера
Почему туристы разочарованы отдыхом в Сочи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников