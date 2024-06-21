В Крыму рассказали, что средства от продажи активов украинских олигархов пошли на социальные выплаты

Средства от реализации активов украинских олигархов на территории Крыма были направлены на социальные нужды и выплаты.
Эту информацию предоставил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.
По его словам, деньги, полученные от продажи активов, были использованы в строгом соответствии с бюджетными нормами. Он отметил, что в первую очередь финансировались социальные программы, обеспечивались нужды социальных объектов и осуществлялись выплаты.
Ранее сообщалось, что в бюджет Крыма поступило более 2,1 миллиарда рублей от продажи активов украинских олигархов.
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