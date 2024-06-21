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В Крыму рассказали, что средства от продажи активов украинских олигархов пошли на социальные выплаты

Социальные проекты Крыма финансируются за счёт активов украинских олигархов

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Экономика

Средства от реализации активов украинских олигархов на территории Крыма были направлены на социальные нужды и выплаты.

Социальные проекты Крыма финансируются за счёт активов украинских олигархов
Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Эту информацию предоставил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

По его словам, деньги, полученные от продажи активов, были использованы в строгом соответствии с бюджетными нормами. Он отметил, что в первую очередь финансировались социальные программы, обеспечивались нужды социальных объектов и осуществлялись выплаты.

Ранее сообщалось, что в бюджет Крыма поступило более 2,1 миллиарда рублей от продажи активов украинских олигархов. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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