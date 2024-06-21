Стало известно, в чём подвох маленького первого взноса по ипотеке

Россиянам назвали минусы ипотеки с низким первым взносом

В рыночных ипотечных программах можно найти предложения с первоначальным взносом от 10%. Однако руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова предупреждает о минусах ипотеки с низким первым взносом.

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По её словам, кредитование с низким первым взносом подпадает под действие макропруденциальных надбавок Центробанка.

Это означает, что банк может установить дополнительную надбавку к процентной ставке для клиентов, которые вносят менее 20% от стоимости жилья.

Солдатенкова отмечает, что больший размер первоначального взноса позволяет получить более выгодные условия по ипотечному кредиту.

Эксперт также подчеркивает, что сэкономить на ипотеке при меньшем первоначальном взносе не удастся. Чем меньше первый взнос, тем выше сумма кредита и, соответственно, сумма начисленных процентов.