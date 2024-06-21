"Экономический коллапс неизбежен": Ким Дотком заявил об огромном государственном долге США

Эксперт: США неизбежно столкнутся с экономическим коллапсом

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком высказал мнение, что США неизбежно столкнутся с экономическим коллапсом из-за огромного государственного долга.

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По его словам, выплаты по процентам госдолга достигают триллиона долларов, что составляет треть от всех налогов в стране.

Он отметил, что долг и необеспеченные обязательства США превышают все активы страны вместе взятые, включая собственность американцев и предприятий.

По мнению Доткома, американская империя находится на грани банкротства, и экономический коллапс становится неизбежным.

На фоне высказанных опасений, он призвал к продаже "долларов США, американских акций и облигаций".