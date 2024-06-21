Акции "Газпрома" потеряли 6% за один день: последствия убытков

Акции "Газпрома" упали до уровня 2013 года

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

20 июня акции компании "Газпром" упали до 110 рублей. К 21:00 их стоимость возросла до 115,5 рубля, согласно данным Московской биржи.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Акции "Газпрома" начали дешеветь после того, как правительство поручило подготовить директиву о приостановке выплаты дивидендов.

Эта информация появилась 20 мая. В тот день активы потеряли более 6% стоимости и торговались по цене 145,18 рубля за акцию.

По итогам 2023 года "Газпром" зафиксировал убыток по МСФО в размере 629 млрд рублей, в то время как годом ранее прибыль составила 1,23 трлн рублей.