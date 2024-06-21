Россиянам разъяснили вопросы об индексации пенсий

Пенсии работающих пенсионеров не пропадут

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пенсии, которые не были получены россиянами за восемь лет работы, не теряются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Государственной Думы Андрея Исаева.

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По словам депутата, пенсия будет восстановлена, когда пенсионер окончательно уйдёт на заслуженный отдых. Так Исаев прокомментировал законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Исаев уточнил, что пенсии для этой категории граждан будут индексироваться, исходя из максимально положенной суммы. Начиная с 2025 года, их пенсии будут повышаться дважды в год: с 1 февраля — в соответствии с уровнем инфляции, и с 1 апреля — в соответствии с уровнем роста заработной платы.

Законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров был внесён в Государственную Думу 20 июня.