На Западе оценили ущерб для экономики Европы от антироссийских санкций

Бека: новые санкции против РФ ударят по самой Европе

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

14-й пакет антироссийских санкций Европейского союза может негативно сказаться и на самой Европе, сообщают "Известия, ссылаясь на мнение депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека.

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По его мнению, основной проблемой является рост цен на российский сжиженный природный газ, который ранее продавался Европе на очень выгодных условиях.

Бек отметил, что Европа всё ещё будет получать необходимые ресурсы, в основном из России, но через третьи страны и по более высокой цене: например, закупая газ с Ближнего Востока или импортируя российский СПГ, замаскированный под продукцию других стран.

Он также добавил, что за более серьёзные ошибки приходится платить более высокую цену, и если считать вмешательство Европы в дела Украины высшей формой порока, то это именно тот случай.