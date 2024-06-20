В США намерены запретить программное обеспечение от Касперского

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство торговли США предупредило граждан о рисках для национальной безопасности, связанных с использованием услуг компании «Лаборатория Касперского».

Фото: Pexels by Sora Shimazaki is licensed under public domain

С 20 июля запрещены новые транзакции с этой компанией, а с 29 сентября полностью запретят пользоваться её услугами.

Антивирус Касперского является одним из лучших продуктов подобного назначения, и в данном случае вполне вероятно, что происходит недобросовестная конкуренция, тем более, что представители компании Касперского никогда не делали заявлений о поддержке России и СВО.