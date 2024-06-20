Министерство торговли США предупредило граждан о рисках для национальной безопасности, связанных с использованием услуг компании «Лаборатория Касперского».
С 20 июля запрещены новые транзакции с этой компанией, а с 29 сентября полностью запретят пользоваться её услугами.
Антивирус Касперского является одним из лучших продуктов подобного назначения, и в данном случае вполне вероятно, что происходит недобросовестная конкуренция, тем более, что представители компании Касперского никогда не делали заявлений о поддержке России и СВО.
Чеснок - одна из самых важных и полезных культур на огороде, но для получения хорошего урожая за ним необходим тщательный уход. Одной из важных процедур является опрыскивание растений борной кислотой. Рассмотрим, когда и как правильно это делать.