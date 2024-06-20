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Армянский экспорт сократился на фоне изменения курсов валют и новых условий на российском рынке

Экспорт из Армении в страны Евразийского экономического союза снизился

2:01
Экономика

Экспорт Армении в страны Евразийского экономического союза и Европейского союза за первые четыре месяца текущего года уменьшился, сообщает EADaily.

Экспорт из Армении в страны Евразийского экономического союза снизился
Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Эксперты связывают это с обменным курсом, а также с диверсификацией импорта со стороны России. Они фиксируют снижение краткосрочного высокого спроса на армянские товары на российском рынке и сокращение объёма реэкспортных операций.

Эти данные были опубликованы 20 июня и озвучены сотрудником исследовательского центра "Амберд" Нареком Карапетяном в беседе с "Арменпресс".

С января по апрель текущего года Армения экспортировала товаров на сумму свыше 5 миллиардов 990 миллионов долларов, что в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако экспорт в страны ЕАЭС за этот период составил 898,139 миллиона долларов, что на 19,8% меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

При этом экспорт в Казахстан и Киргизию увеличился на 60,5% и в 2,7 раза соответственно, в то время как экспорт в Россию снизился на 21,4%, а в Белоруссию — на 8,9%.

Первым фактором снижения Карапетян назвал перегрев экспорта, который ранее наблюдался по российскому направлению. 

Вторым фактором снижения объёмов армянского экспорта в Россию он назвал обменный курс. Драм значительно укрепился по отношению к доллару, евро и российскому рублю, что повлияло на экспортные условия и конкурентоспособность армянских товаров.

Укрепление драма привело к росту экспортных цен, что, в свою очередь, ударило по объёмам поставок и доходам армянских бизнесменов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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