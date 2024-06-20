В России проверят изготовителей "готовой еды" на продажу

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России могут провести внеплановые проверки всех производителей и продавцов готовой еды. Проверки будут направлены на то, чтобы убедиться, что компании соблюдают санитарные нормы и правила хранения продуктов питания.

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С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он обратился с соответствующим запросом в Генеральную прокуратуру после массовых отравлений, которые произошли в последнее время.

По словам депутата, он получил множество обращений от граждан, которые обеспокоены текущей ситуацией. Они являются постоянными покупателями готовой еды и опасаются за своё здоровье.

Ранее стало известно об отравлении десятков людей ботулизмом после употребления в пищу салата лобио, содержавшегося