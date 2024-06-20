В России проверят изготовителей "готовой еды" на продажу

В России могут провести внеплановые проверки всех производителей и продавцов готовой еды. Проверки будут направлены на то, чтобы убедиться, что компании соблюдают санитарные нормы и правила хранения продуктов питания.
С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он обратился с соответствующим запросом в Генеральную прокуратуру после массовых отравлений, которые произошли в последнее время.
По словам депутата, он получил множество обращений от граждан, которые обеспокоены текущей ситуацией. Они являются постоянными покупателями готовой еды и опасаются за своё здоровье.
Ранее стало известно об отравлении десятков людей ботулизмом после употребления в пищу салата лобио, содержавшегося
Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.