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Продукцию на север Камчатского края будут завозить через новый транспортный коридор

Северный морской путь станет главным транспортным коридором для Камчатки

0:55
Экономика

В начале текущего года сроки поставки товаров на Камчатку увеличились из-за проведения ремонтных работ на российских железных дорогах.

Северный морской путь станет главным транспортным коридором для Камчатки
Фото: web.archive.org by Rusik_z is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

С 1 апреля 2024 года вступил в силу федеральный закон о северном завозе. Северный маршрут позволил обеспечить приоритетную доставку грузов в Камчатский край.

По словам губернатора Владимира Солодова, расширение путей доставки (отход от единственного железнодорожного и развитие северного морского пути) поможет сдержать рост цен и снизить расходы на обслуживание транспорта. На ПМЭФ-2024 было подписано соглашение о новом операторе.

Северный морской путь играет ключевую роль для Камчатского края. Регион уже успешно использует его для быстрой доставки строительных материалов и рыбной продукции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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