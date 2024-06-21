Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гейхера в саду – посадка, выращивание и уход
Актриса Евгения Симонова и Юрий Вяземский родились в семье советского академика
Как замаскировать растяжки на видимых частях тела?
Сулейманов заявил, что был удивлён переходом Сафонова в "ПСЖ"
Полис ОСАГО: что грозит за подделку и игнорирование обязательного автострахования
Советский фантастический фильм "Человек-амфибия" полюбили за рубежом
Дерматолог Шаян: сыпь на руках может говорить о дисгидротической экземе
Эксперты назвали запах, которого боятся все кошки
Лучшие способы обезопасить дом во время отпуска
Коренные жители Папуа требуют аннулировать разрешения на обустройство плантаций масличной пальмы

В Индонезии папуасы судятся с компаниями-производителями пальмового масла

1:09
Экономика

В 2011 году Индонезия, где находится треть тропических лесов мира, ввела мораторий на вырубку лесов для таких видов деятельности, как производство пальмового масла и лесозаготовки. Однако некоторые леса спустя 10 лет продолжают вырубаться из-за отсутствия надзора, согласованности нормативных актов и классификации земель, в том числе для производства пальмового масла. Об этом пишет Reuters.

В Индонезии папуасы судятся с компаниями-производителями пальмового масла
Фото: freepik.com by mrsiraphol is licensed under Free More info

Пальмовое масло, используемое во всем, начиная от шоколада, мыла, топлива и губной помады, является самым распространенным растительным маслом в мире, почти 60% которого производится в Индонезии. Племя авью в провинции Папуа ожидает вердикта Верховного суда Индонезии, который определит, будут ли расчищены 115 тысяч гектаров тропических лесов для обширной концессии на выращивание пальмового масла на могилах их предков.

"Мы можем жить без добычи полезных ископаемых, без пальмового масла, - говорит представитель племени авью. - Но если у нас не будет обычных лесов, мы не сможем жить".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Обязательные обработки чеснока борной кислотой: от посадки до уборки
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Последние материалы
Гейхера в саду – посадка, выращивание и уход
Актриса Евгения Симонова и Юрий Вяземский родились в семье советского академика
Как замаскировать растяжки на видимых частях тела?
Сулейманов заявил, что был удивлён переходом Сафонова в "ПСЖ"
Полис ОСАГО: что грозит за подделку и игнорирование обязательного автострахования
Советский фантастический фильм "Человек-амфибия" полюбили за рубежом
Дерматолог Шаян: сыпь на руках может говорить о дисгидротической экземе
Эксперты назвали запах, которого боятся все кошки
Лучшие способы обезопасить дом во время отпуска
Учёные смогли вернуть парализованным мышам способность ходить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников