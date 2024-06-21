Коренные жители Папуа требуют аннулировать разрешения на обустройство плантаций масличной пальмы

В Индонезии папуасы судятся с компаниями-производителями пальмового масла

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2011 году Индонезия, где находится треть тропических лесов мира, ввела мораторий на вырубку лесов для таких видов деятельности, как производство пальмового масла и лесозаготовки. Однако некоторые леса спустя 10 лет продолжают вырубаться из-за отсутствия надзора, согласованности нормативных актов и классификации земель, в том числе для производства пальмового масла. Об этом пишет Reuters.

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Пальмовое масло, используемое во всем, начиная от шоколада, мыла, топлива и губной помады, является самым распространенным растительным маслом в мире, почти 60% которого производится в Индонезии. Племя авью в провинции Папуа ожидает вердикта Верховного суда Индонезии, который определит, будут ли расчищены 115 тысяч гектаров тропических лесов для обширной концессии на выращивание пальмового масла на могилах их предков.

"Мы можем жить без добычи полезных ископаемых, без пальмового масла, - говорит представитель племени авью. - Но если у нас не будет обычных лесов, мы не сможем жить".