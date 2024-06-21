Бизнес Kaspersky в США будет заблокирован

В США запретят программное обеспечение "Лаборатории Касперского"

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В США ограничения на входящие продажи программного обеспечения Kaspersky, загрузку обновлений программного обеспечения, перепродажу и лицензирование продукта, вступают в силу 29 сентября этого года, через 100 дней после публикации, чтобы дать предприятиям время для поиска альтернатив. Бизнес Kaspersky в Соединенных Штатах будет заблокирован через 30 дней после объявления ограничений. Об этом сообщает Reuters.

Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Продажи продуктов с белой маркировкой, которые интегрируют Kaspersky в программное обеспечение, продаваемое под другим брендом, также будут под запретом.

Согласно новым правилам, продавцам и реселлерам, нарушающим ограничения, грозят штрафы от Министерства торговли США. Если кто-то умышленно нарушит запрет, Министерство юстиции может возбудить уголовное дело. К пользователям программного обеспечения не будут применены юридические санкции, но им настоятельно рекомендовано прекратить использование Kaspersky.