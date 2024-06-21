Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о создании новой системы высшего образования

Индия разработает систему высшего образования, ориентированную на исследования

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, открывая новый кампус университета Наланда, призвал студентов оставаться любознательными и смелыми. Образовательное учреждение было создано в соответствии с Законом об университете Наланда в 2010 году и начал функционировать в 2014 году. Об этом сообщает индийское издание Business Standard.

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Наланда — символ академического наследия Индии и активного культурного обмена. Древний университет Наланды, существовавший с V века, привлекал студентов со всего мира. По мнению экспертов, он процветал 800 лет, прежде чем был разрушен захватчиками в XII веке.

"Наше правительство работает над тем, чтобы сделать систему высшего образования страны более продвинутой и ориентированной на исследования. Я уверен, что наша молодежь выйдет в лидеры в будущем", — сказал Моди.

Перед открытием нового кампуса премьер-министр посетил Наланда Махавихара, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенный недалеко от университета.