Производители чая в Северной Индии из-за неблагоприятных погодных условий потеряли первый и второй урожай

В Индии из-за неблагоприятных погодных условий сократится производство чая

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно оценке чайного агентства, производители чая в Северной Индии столкнулись с неблагоприятными погодными условиями — изнуряющая жара в мае, а затем последовали избыток осадков и недостаток солнечного света. Об этом сообщает Business Standard.

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По словам экспертов, из-за потери первого и второго урожая, из которых производят чай самого высокого качества, могут повыситься цены. Президент чайной ассоциации Индии Сандип Сингхания говорит, что совокупные потери урожая к июню составят 60 миллионов килограммов по сравнению с урожаем предыдущего года.

"Чайные плантации Ассама и Западной Бенгалии в мае 2024 года отстали примерно на 20% и 40% соответственно по сравнению с прошлым годом", — отметил он.