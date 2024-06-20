"Пенсия мечты": какой размер удовлетворяет самых требовательных россиян?

Россияне считают приемлемым размер пенсии в среднем 48,1 тысячи рублей, согласно данным опроса SuperJob, сообщает РБК.
Особенности желаемого размера пенсии зависят от возраста респондентов. Люди старше 45 лет указывают на желаемую сумму 50,2 тысячи рублей, в то время как у молодежи до 24 лет эта цифра составляет 44,3 тысячи рублей.
Также отмечается, что уровень желаемой пенсии коррелирует с текущим доходом респондента. Люди с доходом от 100 тысяч рублей в месяц ожидают пенсию в среднем 51 тысячу рублей, в то время как те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей, надеются на 44,8 тысячи рублей пенсии.
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