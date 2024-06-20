"Пенсия мечты": какой размер удовлетворяет самых требовательных россиян?

Россияне раскрыли размер желаемой пенсии

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне считают приемлемым размер пенсии в среднем 48,1 тысячи рублей, согласно данным опроса SuperJob, сообщает РБК.

Фото: petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Особенности желаемого размера пенсии зависят от возраста респондентов. Люди старше 45 лет указывают на желаемую сумму 50,2 тысячи рублей, в то время как у молодежи до 24 лет эта цифра составляет 44,3 тысячи рублей.

Также отмечается, что уровень желаемой пенсии коррелирует с текущим доходом респондента. Люди с доходом от 100 тысяч рублей в месяц ожидают пенсию в среднем 51 тысячу рублей, в то время как те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей, надеются на 44,8 тысячи рублей пенсии.