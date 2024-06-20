С июля кредитные карты станут доступны не всем россиянам: что ждёт заёмщиков?

В России с июля вступают в силу более строгие правила выдачи потребительских кредитов. Эти изменения затронут также и кредитные каникулы, сообщила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.
Нововведения предполагают, что банки и микрофинансовые организации будут использовать более высокие коэффициенты риска для займов клиентов с умеренной и высокой долговой нагрузкой.
Эти меры распространятся и на кредитные карты, отметила эксперт.
Таким образом, заёмщики, чьи ежемесячные выплаты по кредитам превышают 80% их дохода, не смогут получить новые кредитные карты или увеличить лимиты по уже имеющимся.
Как пояснила Бочкина, если высокая долговая нагрузка не позволит оформить кредитную карту после 1 июля, сделать это можно заранее, а активировать карту при необходимости.
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