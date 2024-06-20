Шольц хотел купить отмену санкций США против газопровода "Северный поток-2": раскрыты секретные документы

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, ещё когда занимал пост министра финансов, планировал тайное соглашение с США для избежания американских санкций против проекта газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщает Handelsblatt, ссылаясь на секретные правительственные документы Германии.
Летом 2020 года Шольц предложил экс-президенту США Дональду Трампу вложить 1 миллиард евро из бюджета ФРГ в строительство терминалов для регазификации сжиженного природного газа на северном побережье Германии.
"Условием для этого являлось снятие санкций против газопровода", — отмечает издание.
Ранее газета Suddeutsche Zeitung информировала, что рассекреченные документы показывают: экс-канцлер Германии Ангела Меркель и две коалиции под её руководством активно поддерживали проект российского газопровода "Северный поток-2", несмотря на сомнения партнеров.
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