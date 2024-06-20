Южная Корея объявляет "войну" участникам торговли оружием между Россией и КНДР

Южная Корея готовится к введению новых санкций против РФ

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Республика Корея готовится к введению новых санкций против организаций, судов и физических лиц, которые "причастны" к торговле оружием и нефтью между Россией и КНДР.

Фото: flickr.com by MC3 Billy Ho/U.S. Navy is licensed under Public domain

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Yonhap.

Согласно источнику, начальник управления национальной безопасности администрации президента, Чан Хо Чжин, отметил, что под санкции попадут четыре судна, пять организаций и восемь физических лиц.

На днях между РФ и КНДР был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно договору, стороны согласились оказывать друг другу военную помощь и избегать соглашений с третьими странами, которые могут угрожать суверенитету и безопасности.