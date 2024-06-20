Южная Корея объявляет "войну" участникам торговли оружием между Россией и КНДР

Республика Корея готовится к введению новых санкций против организаций, судов и физических лиц, которые "причастны" к торговле оружием и нефтью между Россией и КНДР.
Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Yonhap.
Согласно источнику, начальник управления национальной безопасности администрации президента, Чан Хо Чжин, отметил, что под санкции попадут четыре судна, пять организаций и восемь физических лиц.
На днях между РФ и КНДР был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно договору, стороны согласились оказывать друг другу военную помощь и избегать соглашений с третьими странами, которые могут угрожать суверенитету и безопасности.
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