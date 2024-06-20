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Российские акции упали до минимума: индекс Мосбиржи рухнул ниже 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи упал до 2996 пунктов

0:55
Экономика

Во время торгов в четверг, 20 июня, индекс Мосбиржи продолжил снижаться, впервые с начала года упав ниже отметки 3000 пунктов, как показывают данные площадки.

Индекс Мосбиржи упал до 2996 пунктов
Фото: flickr.com by Open Grid Scheduler/Grid Engine is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International license.

На минимальном уровне индекс достигал 2996 пунктов, в последний раз опускаясь ниже этой отметки 14 декабря 2023 года.

За последний месяц индекс, состоящий из наиболее ликвидных акций российских компаний, потерял уже 500 пунктов, что составляет 14 процентов.

Снижение началось из-за отказа "Газпрома" от выплаты дивидендов, так как по итогам 2023 года компания впервые за 25 лет понесла убыток. Усилилось падение после введения новых санкций США, которые затронули Мосбиржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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