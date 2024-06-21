Прикоснуться к сельскому быту и местным традициям

Топ-5 советов для будущих агротуристов

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сельский туризм, или агротуризм, получил свой билет в будущее на законодательном уровне в России. Фермерам разрешено размещать агротуристов в жилых домах, расположенных на сельхозземлях. А отдыхающим предлагаются погружение в неизведанную до этого культуру, непривычные физические нагрузки и новые знакомства.

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Ни на что не похожая перезагрузка обеспечена, если придерживаться следующих советов:

Для поездки на ферму или в какое-то сельхозхозяйство достаточно иметь в запасе выходные, промониторьте фермы и хозяйства в соцсетях, договаривайтесь об условиях заранее (трансфер, проживание, питание, какие активности предлагаются — сбор, покосы урожая, конные прогулки, походы в лес за грибами и ягодами и т. д.). Некоторым фермерам в высокий сезон нужны рабочие руки, то есть появляется шанс абсолютно бесплатно провести отпуск или выходные в деревне. Проверьте, не совпадает ли ваша поездка с каким-то областным праздником, фестивалем — в регионах, к примеру, проводятся арбузные, пряничные, огуречные и другие фестивали. Узнайте, какие фермерские продукты производятся и предлагаются на месте. По возможности их можно купить и привезти домой. Будьте готовы к тому, что в некоторых местах нестабильная сотовая связь и интернет. Поинтересуйтесь, как можно будет связаться родными, если возникнут проблемы. Если нет личного транспорта, то готовьтесь к совершению пересадок — в некоторых сельских районах очень низкая доступность общественного транспорта.