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Что нужно сделать для плавного перехода на новое место работы?

При переходе на новое место работы помните об этих полезных советах

1:14
Экономика

Плавный переход на новую работу требует тщательного планирования и выполнения следующих шагов:

При переходе на новое место работы помните об этих полезных советах
Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under public domain
  • Подготовьте свое резюме и сопроводительное письмо.
  • Определите, какая должность вам интересна, начните активный поиск вакансий.
  • Изучите информацию о компании и подготовьте ответы на типичные вопросы перед собеседованием.
  • Если получили официальное предложение о работе от нового работодателя, оцените его тщательно. Чрезвычайно ценный инструмент — знать финансовые выгоды, которыми можно воспользоваться при переходе на новое место работы (какова стартовая зарплата, есть ли льготы, отчисления в Пенсионный фонд и т. д.).
  • Уведомите текущего работодателя о своем уходе, соблюдая все необходимые процедуры и сроки уведомления.
  • Создайте план адаптации на новом месте, узнайте о структуре компании, корпоративной культуре.
  • Установите контакт с новыми коллегами.
  • Будьте открыты к новым возможностям и инициативам, проявите свое профессиональное мастерство и вовлеченность.
  • Оставайтесь терпеливыми — привыкание к новой среде требует немало времени и усилий.
Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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