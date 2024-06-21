Что нужно сделать для плавного перехода на новое место работы?

При переходе на новое место работы помните об этих полезных советах

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Плавный переход на новую работу требует тщательного планирования и выполнения следующих шагов:

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Подготовьте свое резюме и сопроводительное письмо.

Определите, какая должность вам интересна, начните активный поиск вакансий.

Изучите информацию о компании и подготовьте ответы на типичные вопросы перед собеседованием.

Если получили официальное предложение о работе от нового работодателя, оцените его тщательно. Чрезвычайно ценный инструмент — знать финансовые выгоды, которыми можно воспользоваться при переходе на новое место работы (какова стартовая зарплата, есть ли льготы, отчисления в Пенсионный фонд и т. д.).

Уведомите текущего работодателя о своем уходе, соблюдая все необходимые процедуры и сроки уведомления.

Создайте план адаптации на новом месте, узнайте о структуре компании, корпоративной культуре.

Установите контакт с новыми коллегами.

Будьте открыты к новым возможностям и инициативам, проявите свое профессиональное мастерство и вовлеченность.

Оставайтесь терпеливыми — привыкание к новой среде требует немало времени и усилий.