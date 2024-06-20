Индия и Тайвань расширят экономические связи в полупроводниковой промышленности

Индия будет развивать экономические отношения с Тайванем в сфере высоких технологий

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам Акхила Рамеша, геополитического аналитика, Индия стремится к "глобальному лидерству, власти за счет расширения торговли и коммерческой активности”. Об этом передает Zero Hedge.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under public domain

Развитие полупроводниковой промышленности давно стоит на повестке дня Индии. И в этом смысле Тайвань является незаменимым партнером. Тайваньские чиповые и полупроводниковые технологии стали новым сектором сотрудничества между двумя странами, который может помочь Индии продвигать высокие технологии и укреплять ее экономику.

Наиболее стратегически важным является завод по производству полупроводников стоимостью 11 миллиардов долларов индийской Tata Group в сотрудничестве с тайваньской Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. Завод будет расположен в Дхолере в штате Гуджарат, на западе Индии. Запуск производства чипов обеспечит поставки компонентов для современной технологической продукции — от комплектующих для систем искусственного интеллекта до решений для беспилотных транспортных средств.