14 заявок из 55 от Камчатского края получат средства на реализацию социально значимых проектов

Камчатский край стал лидером во втором конкурсе Фонда президентских грантов по количеству одобренных заявок. Регион подал 55 заявок, 14 из которых стали победителями. Об этом передает портал kamgov.ru.
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил всех активистов с таким значимым событием. На реализацию проектов регион получит более 16 млн рублей.
Наиболее популярными направлениями среди социально значимых проектов от Камчатского края были:
«Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни»,
«Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства»,
«Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения»,
«Сохранение исторической памяти»,
«Охрана окружающей среды и защита животных»,
«Социальное обслуживание, поддержка и защита граждан»,