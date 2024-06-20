14 заявок из 55 от Камчатского края получат средства на реализацию социально значимых проектов

Более 16 млн выиграла Камчатка на реализацию социально значимых проектов

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Камчатский край стал лидером во втором конкурсе Фонда президентских грантов по количеству одобренных заявок. Регион подал 55 заявок, 14 из которых стали победителями. Об этом передает портал kamgov.ru.

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил всех активистов с таким значимым событием. На реализацию проектов регион получит более 16 млн рублей.

Наиболее популярными направлениями среди социально значимых проектов от Камчатского края были:

«Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни»,

«Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства»,

«Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения»,

«Сохранение исторической памяти»,

«Охрана окружающей среды и защита животных»,

«Социальное обслуживание, поддержка и защита граждан»,

«Поддержка молодёжных проектов».