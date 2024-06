Российское образование для Африки: Новосибирск задаёт тон

Your browser does not support the audio element.

Россия последовательно увеличивает государственные квоты для африканских студентов и предлагает разноуровневые площадки для обсуждения концепций продвижения нашего образования за рубежом. Регионы также спешат внести свою лепту в общий внешнеполитический курс, и Новосибирск делает очевидную заявку на лидерство.

Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office. is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License