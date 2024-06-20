Индустрия красоты зарабатывает миллиарды долларов в год, убеждая миллениалов в том, что можно быть вечно молодым

Как индустрия красоты зарабатывает на миллениалах

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поколение Миллениума, или поколение Y, люди, родившиеся на рубеже XX и XXI веков, пытаются справиться со старением. По словам, Валерии Пенттинен, доцента кафедры маркетинга университета Северного Иллинойса, это первое поколение, которое стареет напоказ. Индустрия красоты неплохо на этом зарабатывает. Об этом сообщает Business Insider.

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Безусловно, процесс старения вызывает беспокойство. Однако миллениалы идут в ногу со временем. Запасаются бесконечным количеством средств по уходу за кожей, тратят деньги на инъекции, чтобы предотвратить появление морщин. В магазинах для них появилась даже специальная косметика с маркировками 25+, 35+, 40+. Модные тенденции сегодня сменяют друг друга быстрее, чем когда-либо, и поколение Y постоянно обновляет свой гардероб.

Индустрия красоты зарабатывает миллиарды долларов в год, пытаясь убедить миллениалов в том, что можно достичь невозможного: оставаться молодыми вечно.

Поколения постарше теряли связь с молодежной культурой намного раньше, чем это происходит у поколения Y. Сегодня каждое изменение стиля попадает прямо в каналы миллениалов.

"Благодаря социальным сетям, поскольку мы можем видеть, что нового, что в тренде, нам немного легче адаптировать наше поведение", — говорит Пенттинен.

Старение миллениалов отличается от того, что было у прошлых поколений. Они то поколение, которое откладывало вступление в брак, рождение детей и покупку дома.

"Мы стараемся выглядеть моложе, потому что только тогда мы чувствуем, что все в порядке", — признается представитель поколения Y .