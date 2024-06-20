Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары рассказали, может ли домашняя кошка передать бешенство
Как нужно есть мороженое, чтобы полностью прочувствовать его вкус и текстуру
Офисный макияж: пошаговое руководство для стильного внешнего вида
Более 16 млн выиграла Камчатка на реализацию социально значимых проектов
Маленький австралийский город справился с угрозой гигантского крокодила
Эксперты рассказали, почему кошка стала часто вылизываться
Автоэксперт Потапенко рассказал, какой мотоцикл лучше купить новичкам
Учёные разработали ИИ для мониторинга питания пациентов
Страховые компании не компенсируют туристам убытки из-за ошибок в паспортах
Индустрия красоты зарабатывает миллиарды долларов в год, убеждая миллениалов в том, что можно быть вечно молодым

Как индустрия красоты зарабатывает на миллениалах

1:51
Экономика

Поколение Миллениума, или поколение Y, люди, родившиеся на рубеже XX и XXI веков, пытаются справиться со старением. По словам, Валерии Пенттинен, доцента кафедры маркетинга университета Северного Иллинойса, это первое поколение, которое стареет напоказ. Индустрия красоты неплохо на этом зарабатывает. Об этом сообщает Business Insider.

Как индустрия красоты зарабатывает на миллениалах
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Безусловно, процесс старения вызывает беспокойство. Однако миллениалы идут в ногу со временем. Запасаются бесконечным количеством средств по уходу за кожей, тратят деньги на инъекции, чтобы предотвратить появление морщин. В магазинах для них появилась даже специальная косметика с маркировками 25+, 35+, 40+. Модные тенденции сегодня сменяют друг друга быстрее, чем когда-либо, и поколение Y постоянно обновляет свой гардероб.

Индустрия красоты зарабатывает миллиарды долларов в год, пытаясь убедить миллениалов в том, что можно достичь невозможного: оставаться молодыми вечно.

Поколения постарше теряли связь с молодежной культурой намного раньше, чем это происходит у поколения Y. Сегодня каждое изменение стиля попадает прямо в каналы миллениалов. 

"Благодаря социальным сетям, поскольку мы можем видеть, что нового, что в тренде, нам немного легче адаптировать наше поведение", — говорит Пенттинен.

Старение миллениалов отличается от того, что было у прошлых поколений. Они то поколение, которое откладывало вступление в брак, рождение детей и покупку дома.

"Мы стараемся выглядеть моложе, потому что только тогда мы чувствуем, что все в порядке", — признается представитель поколения Y .

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Обязательные обработки чеснока борной кислотой: от посадки до уборки
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Своевременное удаление пустоцветов стимулирует завязывание новых плодов
Своевременное удаление пустоцветов стимулирует завязывание новых плодов
Последние материалы
Правила подкормки винограда в начале лета
Смесь из мёда и корицы поможет легко и быстро похудеть
Почему баклажаны особенно уязвимы в начале лета?
Окрошка на кефире: прекрасная классика холодных летних супов
В Тюменской области 5 месяцев разыскивают известного видеоблогера
Стали известны подробности зарплаты Сафонова в клубе "ПСЖ"
Как индустрия красоты зарабатывает на миллениалах
Чай матча для похудения: преимущества и рецепт приготовления
Путин об угрозе уничтожения России: "зачем нам бояться? Не лучше ли идти до конца?
Визажист Тюменова раскрыла секреты создания прекрасных стрелок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников