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Гостям фестиваля "Мороженое и сладости" на Тверском бульваре готовят необычное мороженое

В Москве гостям фестиваля "Мороженое и сладости" предлагают необычное мороженое

0:54
Экономика

На Тверском бульваре в Москве проходит фестиваль "Мороженое и сладости". Об этом сообщает портал "Mos.ru".

В Москве гостям фестиваля "Мороженое и сладости" предлагают необычное мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by Igor Ovsyannykov igorovsyannykov is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Гости мероприятия могут попробовать необычные виды мороженого. Хит гастрофестиваля — мороженое, приготовленное по советским рецептам.

Советское мороженое пользовалось популярностью в мире благодаря своему уникальному вкусу и высокому качеству. Мороженое отличалось от зарубежных вариантов тем, что имело более плотную и кремовую текстуру, а также интенсивный вкус и аромат. Пломбир готовили строго по ГОСТу. В составе продукта были цельное молоко, жирные сливки, сахар, крахмал, желатин и ванилин. Желатин и крахмал использовались как натуральные загустители. Срок годности такого продукта был ограничен всего 7 днями!

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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