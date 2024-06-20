Гостям фестиваля "Мороженое и сладости" на Тверском бульваре готовят необычное мороженое

На Тверском бульваре в Москве проходит фестиваль "Мороженое и сладости". Об этом сообщает портал "Mos.ru".

Гости мероприятия могут попробовать необычные виды мороженого. Хит гастрофестиваля — мороженое, приготовленное по советским рецептам.

Советское мороженое пользовалось популярностью в мире благодаря своему уникальному вкусу и высокому качеству. Мороженое отличалось от зарубежных вариантов тем, что имело более плотную и кремовую текстуру, а также интенсивный вкус и аромат. Пломбир готовили строго по ГОСТу. В составе продукта были цельное молоко, жирные сливки, сахар, крахмал, желатин и ванилин. Желатин и крахмал использовались как натуральные загустители. Срок годности такого продукта был ограничен всего 7 днями!