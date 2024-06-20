Гостям фестиваля "Мороженое и сладости" на Тверском бульваре готовят необычное мороженое

На Тверском бульваре в Москве проходит фестиваль "Мороженое и сладости". Об этом сообщает портал "Mos.ru".
Гости мероприятия могут попробовать необычные виды мороженого. Хит гастрофестиваля — мороженое, приготовленное по советским рецептам.
Советское мороженое пользовалось популярностью в мире благодаря своему уникальному вкусу и высокому качеству. Мороженое отличалось от зарубежных вариантов тем, что имело более плотную и кремовую текстуру, а также интенсивный вкус и аромат. Пломбир готовили строго по ГОСТу. В составе продукта были цельное молоко, жирные сливки, сахар, крахмал, желатин и ванилин. Желатин и крахмал использовались как натуральные загустители. Срок годности такого продукта был ограничен всего 7 днями!
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.