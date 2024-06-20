Закупки морских ежей из России выросли на 45%

Согласно данным взаимной торговли обеих стран, закупки морских ежей из России выросли на 45%. Об этом передает РИА Новости.

В апреле Япония значительно увеличила импорт морских ежей из России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Закупки этого восточного деликатеса выросли, достигнув отметки в 1,5 миллиарда иен (почти 900 миллионов рублей по среднему курсу за апрель). По данным статистического бюро Японии, весь импорт морских ежей в страну осуществлялся именно из России.

В Японии морские ежи достаточно популярный деликатес. Они добавляются в суши и сашими, так как обладают уникальным вкусом и текстурой. Морские ежи используются для супов, жареных блюд.

Кроме этого, морские ежи востребованы в японской медицине и косметике.