Экономия в магазине: 5 способов избежать лишних трат

Как не тратить лишнего при походе в магазин

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

При походе в магазин легко поддаться соблазну и потратить больше денег, чем планировали. Однако с некоторыми простыми стратегиями можно избежать лишних трат и сэкономить деньги.

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1. Составьте список покупок и придерживайтесь его. Перед тем как отправиться в магазин, составьте список необходимых продуктов и товаров. Придерживайтесь этого списка, чтобы избежать соблазна купить лишнее.

2. Не ходите в магазин голодными. Голодные покупатели склонны покупать больше еды и делать ненужные покупки. Поэтому лучше поесть перед походом в магазин.

3. Изучите цены и акции. Перед покупкой изучите цены на товары в разных магазинах и следите за акциями. Это поможет выбрать самое выгодное предложение.

4. Используйте список покупок по категориям. Разделите список покупок на категории (продукты, бытовая химия, личная гигиена и т. д.) и придерживайтесь этой структуры в магазине, чтобы не забыть ничего купить.

5. Избегайте импульсивных покупок. Прежде чем положить товар в корзину, задумайтесь, действительно ли он вам нужен. Избегайте импульсивных покупок, которые могут оказаться лишними.