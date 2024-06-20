Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На юге Испании обнаружили урну для праха с вином возрастом 2 тысячи лет
В кинотеатрах начали показывать спецвыпуск мультфильма "Три богатыря"
Иван Янковский показал фото с супругой на отдыхе и назвал её русалочкой
Тренер Семин считает, что "Локомотив" не должен отпускать Глушенкова в "Зенит"
Роспотребнадзор: 15 человек, госпитализированных с ботулизмом, выписаны из больниц
Российское образование для Африки: Новосибирск задаёт тон
Учёные установили связь между регулярным ночным храпом и гипертонией
Дженнифер Лопес отдыхает в Италии на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком
Стало известно, почему кошка любит прыгать на стол
Экономия в магазине: 5 способов избежать лишних трат

Как не тратить лишнего при походе в магазин

1:21
Экономика

При походе в магазин легко поддаться соблазну и потратить больше денег, чем планировали. Однако с некоторыми простыми стратегиями можно избежать лишних трат и сэкономить деньги. 

Как не тратить лишнего при походе в магазин
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Составьте список покупок и придерживайтесь его. Перед тем как отправиться в магазин, составьте список необходимых продуктов и товаров. Придерживайтесь этого списка, чтобы избежать соблазна купить лишнее.

2. Не ходите в магазин голодными. Голодные покупатели склонны покупать больше еды и делать ненужные покупки. Поэтому лучше поесть перед походом в магазин.

3. Изучите цены и акции. Перед покупкой изучите цены на товары в разных магазинах и следите за акциями. Это поможет выбрать самое выгодное предложение.

4. Используйте список покупок по категориям. Разделите список покупок на категории (продукты, бытовая химия, личная гигиена и т. д.) и придерживайтесь этой структуры в магазине, чтобы не забыть ничего купить.

5. Избегайте импульсивных покупок. Прежде чем положить товар в корзину, задумайтесь, действительно ли он вам нужен. Избегайте импульсивных покупок, которые могут оказаться лишними.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю

Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.

Чем подкормить морковь в июне для повышения урожайности?
Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
Северная Корея теперь официально включится в спецоперацию РФ Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Зоолог раскрыла породы собак, которые практически невозможно дрессировать
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
Последние материалы
На юге Испании обнаружили урну для праха с вином возрастом 2 тысячи лет
В кинотеатрах начали показывать спецвыпуск мультфильма "Три богатыря"
Иван Янковский показал фото с супругой на отдыхе и назвал её русалочкой
Тренер Семин считает, что "Локомотив" не должен отпускать Глушенкова в "Зенит"
Роспотребнадзор: 15 человек, госпитализированных с ботулизмом, выписаны из больниц
Российское образование для Африки: Новосибирск задаёт тон
Учёные установили связь между регулярным ночным храпом и гипертонией
Дженнифер Лопес отдыхает в Италии на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком
Стало известно, почему кошка любит прыгать на стол
РСА: с 1 июля 2024 года появятся российские "Синие карты"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников