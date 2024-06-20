Российская компания "Новатэк" планирует реализовать проект по сжижению природного газа во Вьетнаме, как сообщил президент России Владимир Путин в своей статье для центрального органа Коммунистической партии Вьетнама "Нян зан".
Путин отметил, что "Новатэк" намерен запустить СПГ-проект на территории Вьетнама. Президент также подчеркнул, что Москва и Ханой работают над инициативой по созданию центра ядерной науки и технологий в этой азиатской стране.
По его словам, Россия готова поддержать формирование национальной атомно-энергетической отрасли во Вьетнаме.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.