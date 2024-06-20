Россия начинает масштабный газовый проект во Вьетнаме: Путин раскрывает планы

Путин заявил о намерении запустить во Вьетнаме газовый проект

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская компания "Новатэк" планирует реализовать проект по сжижению природного газа во Вьетнаме, как сообщил президент России Владимир Путин в своей статье для центрального органа Коммунистической партии Вьетнама "Нян зан".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Путин отметил, что "Новатэк" намерен запустить СПГ-проект на территории Вьетнама. Президент также подчеркнул, что Москва и Ханой работают над инициативой по созданию центра ядерной науки и технологий в этой азиатской стране.

По его словам, Россия готова поддержать формирование национальной атомно-энергетической отрасли во Вьетнаме.