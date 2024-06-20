Россиянам рассказали, что делать с наличными в долларах и евро

Аналитик рассказал о перспективах доллара и евро

Аналитик компании Freedom Finance Global Владимир Чернов сообщил, что если человеку необходимо срочно приобрести валюту, например, для поездки за границу, то ему стоит это сделать.

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Он также отметил, что не рекомендуется продавать наличные доллары и евро, поскольку они могут подорожать после 13 августа 2024 года.

По словам Чернова, спрэды между операциями на покупку и продажу валюты в российских банках и обменных пунктах в ближайшее время уменьшатся. Однако он предупредил, что это не обязательно приведёт к более выгодному курсу.

Чернов добавил, что ограничения на операции с долларами и евро через НКЦ вступят в силу только 13 августа, и после этого возможно повышение стоимости этих валют в России, сообщает РИАМО.