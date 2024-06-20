Россиянам рассказали, что делать с наличными в долларах и евро

Аналитик компании Freedom Finance Global Владимир Чернов сообщил, что если человеку необходимо срочно приобрести валюту, например, для поездки за границу, то ему стоит это сделать.
Он также отметил, что не рекомендуется продавать наличные доллары и евро, поскольку они могут подорожать после 13 августа 2024 года.
По словам Чернова, спрэды между операциями на покупку и продажу валюты в российских банках и обменных пунктах в ближайшее время уменьшатся. Однако он предупредил, что это не обязательно приведёт к более выгодному курсу.
Чернов добавил, что ограничения на операции с долларами и евро через НКЦ вступят в силу только 13 августа, и после этого возможно повышение стоимости этих валют в России, сообщает РИАМО.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.