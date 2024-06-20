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Хлеб по сто рублей? Оценены риски резкого роста цен на хлебобулочные изделия в России

Цены на хлеб в России: текущая ситуация и прогноз

0:40
Экономика

В настоящее время нет оснований ожидать резкого роста цен на хлеб в России, и таких рисков не предвидится и в средней перспективе.

Цены на хлеб в России: текущая ситуация и прогноз
Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эта информация была представлена в прогнозе Минсельхоза, сообщает "Интерфакс".

По данным ведомства, годовая динамика отпускных цен на хлеб не превышает уровня инфляции. Рост внутреннего производства также способствует поддержанию стабильной ситуации.

За первые четыре месяца текущего года было произведено более двух миллионов тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 2,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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