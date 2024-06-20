Хлеб по сто рублей? Оценены риски резкого роста цен на хлебобулочные изделия в России

В настоящее время нет оснований ожидать резкого роста цен на хлеб в России, и таких рисков не предвидится и в средней перспективе.
Эта информация была представлена в прогнозе Минсельхоза, сообщает "Интерфакс".
По данным ведомства, годовая динамика отпускных цен на хлеб не превышает уровня инфляции. Рост внутреннего производства также способствует поддержанию стабильной ситуации.
За первые четыре месяца текущего года было произведено более двух миллионов тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 2,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.