"Евросоюз имитирует разрыв отношений": политолог Елисеева прокомментировала 14-ый пакет антироссийских санкций Евросоюза

Эксперт: Россия легко обойдёт новый пакет санкций

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Издание EUobserver получило проект 14-го пакета санкций Евросоюза против граждан России, который включает в себя возможность внесения в чёрный список певицы Полины Гагариной.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Политолог Наталия Елисеева объяснила в беседе с интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что эти рестрикции не будут иметь реальной силы.

Среди возможных членов будущего санкционного списка также указаны основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, президент пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев, основатель корпорации AEON Роман Троценко и генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

Елисеева отметила, что Россия уже привыкла к такому давлению и научилась обходить санкции. Она добавила, что в самих документах часто имеются лазейки, позволяющие обойти ограничения, и что Евросоюз имитирует разрыв отношений, но на самом деле поддерживает связи.

"Такая имитация ради имитации", — пояснила она.

Также сообщается, что в санкционный список войдут более 22 физических лиц и 20 юридических. Венгрия уже согласовала 14-й пакет ограничений, тогда как в Германии ещё есть сомнения.

Некоторые политики не хотят вводить санкции против российских компаний, управляющих активами ушедших европейских партнёров. К примеру компания "Балтика", которой переданы местные активы Carlsberg Group.