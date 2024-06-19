У России появилось новое "оружие" против Европы: зависимость ЕС от российских удобрений вызывает тревогу на Западе

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ЕС становится более зависимым от импорта удобрений

1:12
Экономика

Европейский Союз становится всё более зависимым от импорта удобрений, особенно из России. Об этом сообщает EADaily.

ЕС становится более зависимым от импорта удобрений
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

Польское издание Gazeta пишет, что в Европе нарастает обеспокоенность тем, что Москва может использовать поставки удобрений как "политическое оружие". Эксперты считают, что ситуация практически безвыходная, и чрезмерный импорт только усугубляет нестабильность на европейском рынке.

Проблему подтвердила и польская ассоциация экспортеров азотных удобрений.

Ассоциация Fertilizers Europe, представляющая европейских поставщиков удобрений, сообщает, что за сельскохозяйственные сезоны с 2020/21 по 2022/23 годы импорт из России увеличился на 103%, достигнув 137,8 тысяч тонн в 2022/23 году.

По данным Евростата, в 2022–2023 годах импорт карбамида в Европу увеличился на 53%, при этом 40% всех закупок приходилось на Россию.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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