Европейский Союз становится всё более зависимым от импорта удобрений, особенно из России. Об этом сообщает EADaily.
Польское издание Gazeta пишет, что в Европе нарастает обеспокоенность тем, что Москва может использовать поставки удобрений как "политическое оружие". Эксперты считают, что ситуация практически безвыходная, и чрезмерный импорт только усугубляет нестабильность на европейском рынке.
Проблему подтвердила и польская ассоциация экспортеров азотных удобрений.
Ассоциация Fertilizers Europe, представляющая европейских поставщиков удобрений, сообщает, что за сельскохозяйственные сезоны с 2020/21 по 2022/23 годы импорт из России увеличился на 103%, достигнув 137,8 тысяч тонн в 2022/23 году.
По данным Евростата, в 2022–2023 годах импорт карбамида в Европу увеличился на 53%, при этом 40% всех закупок приходилось на Россию.
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